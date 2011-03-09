Українські спиртзаводи почнуть виробляти технічний спирт і біопаливо

Українські спиртзаводи, окрім виробництва питного спирту, також вироблятимуть технічний спирт і біопаливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ сьогодні в Харкові.

«Спиртзаводи очікує серйозне реформування. Окрім виробництва питного спирту, яке завантажує наші спиртзаводи лише на 24%, у міністерстві розроблена велика програма виробництва технічного спирту і біопалива. Це дозволить збільшити виробництво спирту в Україні в 2,5 раза. Всі харківські заводи працюватимуть за цією програмою», – сказав він.

При цьому М.БЕЗУГЛИЙ зазначив, що розташований у Харківській області Івашківський спиртзавод – один із тих заводів, які вироблятимуть лише технічний спирт для потреб хімічної промисловості.