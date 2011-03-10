У Криму оголошено штормове попередження
10:33, 10 березня 2011Агро
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Кримське управління МНС оголосило штормове попередження у регіоні на сьогодні через погіршення погодних умов.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, очікується посилення вітру до 25-30 м/с, ожеледиця, сильний сніг, місцями налипання мокрого снігу.
В акваторії Азовського моря очікується посилення поривчастого вітру до 30 м/с, хвилювання моря, обмерзання суден.
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