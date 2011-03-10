Рахункова палата: Аграрний фонд у 2010 році не виконував функцій цінового регулятора

Аграрний фонд України на стадії закупівлі зерна урожаю 2010 року через недотримання вимог Закону "Про державну підтримку сільського господарства України" повністю втратив функцію зі здійснення фінансових інтервенцій, пов`язаних з ціновим регулюванням, стимулюванням виробництва сільськогосподарської продукції та розвитком аграрного ринку і «фактично не виконував функцій цінового регулятора на аграрному ринку».

Про такий висновок колегії Рахункової палати за матеріалами відповідного аудиту повідомили УНІАН у прес-службі Рахункової палати.

Зазначається, що використання коштів державного бюджету, які прямують Аграрному фонду на формування державного інтервенційного фонду, Рахункова палата перевіряє щорічно. Результати останнього контрольно-аналітичного заходу засвідчили, що Аграрний фонд у 2010 році не сприяв ані створенню конкурентного середовища у сфері державних закупівель, ані розвитку добросовісної конкуренції та забезпеченню раціонального і ефективного використання коштів держбюджету.

«Скориставшись нормою введеного у другій половині 2010 року Закону "Про здійснення державних закупівель", Аграрний фонд при проведенні закупівель зернової продукції до державного інтервенційного фонду застосував процедуру закупівлі в одного учасника, узгодивши такі дії з Мінекономіки. Підприємству-посередникові, яке не є сільськогосподарським товаровиробником, з держбюджету було авансовано 65% коштів від загального обсягу, спрямованого на закупівлю зернових, і це дало йому можливість здійснити поставки 73,3% від куплених до держінтервенційного фонду зернових культур. Водночас безпосередні сільськогосподарські товаровиробники до формування державного інтервенційного фонду не були залучені», – говориться у висновках Рахункової палати.

Крім того, за інформацією колегії, не проводилися в 2010 році й належні товарні інтервенції на організованому аграрному ринку. Аграрний фонд, використовуючи кошти держбюджету, здійснював накопичення зерна на хлібоприймальних підприємствах, а потім у сконцентрованих обсягах за тією ж вартістю здійснював його реалізацію окремим підприємствам. При цьому витрати за зберігання зерна відшкодовувалися з держбюджету.

Більш того, Аграрний фонд, з дозволу Кабміну, проводив реалізацію зернових культур окремим зернотрейдерам, що не було пов`язане з державним ціновим регулюванням. Близько 70% зерна інтервенційного фонду в 2010 році було реалізовано шести підприємствам, які одержали квоти на експорт зерна.

«Структура, створена стимулювати виробництво сільгосппродукції та розвиток аграрного ринку, діяла практично у зворотному напрямі, – зазначив голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО. – На сьогодні маємо тотальне порушення основоположних принципів Аграрного фонду. По-перше, безпроцентне кредитування одержує не сільський аграрій, а багатий посередник. І по-друге, зерно, яке було реалізовано з державного інтервенційного фонду окремим підприємствам, не забезпечило врегулювання споживчих цін і попиту на внутрішньому ринку».