Україна і Бангладеш домовилися про співпрацю в АПК

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК і міністр продовольства і надзвичайних ситуацій Народної Республіки Бангладеш Мухаммед Абдул РАЗЗАКІ учора, 9 березня, провели переговори з метою розширення торгових відносин у сфері поставок сільськогосподарської і харчової продукції на ринки обох країн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства агрополітики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, за наслідками зустрічі сторони домовилися розробити і відпрацювати проект меморандуму між українським міністерством і міністерством Бангладеш про співпрацю в галузі сільського господарства за такими напрямами: аграрна освіта; обмін інформацією комерційних пропозицій щодо поставок сільськогосподарської і харчової продукції; сприяння у пошуку зацікавлених партнерів з налагодження торгових відносин; співпраця у сфері аграрної науки і досліджень; співпраця в галузі рослинництва і тваринництва; участь у виставкових заходах обох країн.

Крім того, сторони домовилися після підписання проекту меморандуму розробити проект договору про поставки зернової продукції на ринок Бангладеш з визначенням відповідальних структур від обох сторін.

Також Україна розгляне можливість візиту до Бангладеш міністра аграрної політики і продовольства М.ПРИСЯЖНЮКА для підписання проекту меморандуму і української делегації бізнесу – для проведення спільного бізнес-форуму.