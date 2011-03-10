У Тернопільській області ціни зросли на 11,4%

У Тернопільській області об`єми реалізації сільськогосподарських продуктів на ринках у січні-лютому 2011 року збільшилися на 9,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, при цьому ціни зросли на 11,4%.

Про це УНІАН повідомили в Тернопільському обласному управлінні статистики.

Згідно з повідомленням, продукти тваринництва подорожчали на 1,9%, їх продаж збільшився на 10,3%. Продаж продуктів рослинництва збільшився на 7,3% при зростанні цін на 34,3%.

Хлібні вироби в січні-лютому подорожчали на 49,6%, їх продаж зменшився на 19,5%.

Овочі подорожчали на 30,8%, їх продаж збільшився на 38,5%, зокрема, свіжа капуста подорожчала на 42,3%, її продаж збільшився на 51,6%, часник – на 39,9%, об`єми продажів зросли на 1,5%, цибуля – на 41,4% (+33,7%), буряк – на 17,7% (+13,8%), морква – подешевшала на 4,1% (+66%).

Фрукти і ягоди в області за січень-лютий подорожчали на 29,9%, їх продали на 16% більше, ніж за перші два місяці минулого року.

Цукор в області подорожчав на 12,3%, його продаж впав на 22,9%, масло – на 48,2% при зменшенні продажів на 12,2%.

М`ясопродукти подешевшали на 4,2%, їх продаж збільшився на 10,2%.

Молокопродукти зросли в ціні на 25,1%, їх продаж збільшився на 15%. Зокрема, молоко подорожчало на 19,4% при збільшенні продажів на 12,2%, масло – на 34,4% (+20,3%), сир кисломолочний – на 15,4% (-0,9%), сметана – на 17,1% (-7,6%).

Яйця за вказаний період подорожчали на 8,8%, при цьому зафіксований спад їх продажів на 39,1%.