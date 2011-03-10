«Київводоканал» просить терміново виділити 4,2 млн. грн. на реагенти для очищення води

Акціонерна компанія «Київводоканал» просить владу столиці виділити з місцевого бюджету терміново 4,2 млн. грн. на закупівлю реагентів для очищення води під час весняного водопілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник генерального директора «Київводоканалу» Віталій НАЙДЮК.

Він зазначив, що початок весняного водопілля, за прогнозами синоптиків, очікується у середині березня. У зв’язку з цим підприємство розпочало активну підготовку об’єктів для забезпечення якісного очищення води і стоків.

«Посилено цілодобовий контроль за технологічними параметрами очищення води на кожному етапі її підготовки та за якістю питної води. Сьогодні питна вода відповідає чинним нормативам, і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб забезпечити дотримання вимог і на період весняного водопілля», - запевнив В.НАЙДЮК.

За його словами, у зв’язку з великим обсягом вивезеного снігу – близько 2 тисяч тонн, що містить значну кількість шкідливих речовин, а також враховуючи, що сезонне забруднення води речовинами природного походження, якість води у поверхневих джерелах водопостачання Дніпра і Десни погіршується, що вимагає збільшення доз реагентів для очищення води.

Як сказав В.НАЙДЮК, за підрахунками, для забезпечення якісного очищення питної води під час весняного водопілля необхідно додатково придбати реагентів на 7 млн. 707 тис. грн.

Він повідомив, що для недопущення кризової ситуації «Київводоканал» виділив 3,5 млн. грн. на поповнення запасу реагентів.

Щодо 4,2 млн. грн., за його словами, направлено звернення до КМДА з проханням виділити ці кошти за рахунок статті міського бюджету на погашення різниці у тарифах, згідно з якою «Київводоканалу» передбачено у 2011 році виділити 25,6 млн. грн.

«Ми впевнені, що місто також розуміє проблеми весняного водопілля і так само, як і ми, стурбоване якістю питної води для киян, а отже, кошти на поставку запасів реагентів ми чекаємо у найкоротший термін», - зазначив В.НАЙДЮК.

На уточнююче запитання, у зв’язку з чим цього року необхідно додатково закуповувати реагенти, оскільки зима не була настільки суворою і сніжною, як попередня, гендиректор «Київводоканалу» відповів, що більше промерзли грунти і під час водопілля волога разом з хімічними реагентами, якими обробляли вулиці, потрапить у грунтові води та у Дніпро і Десну.

В.НАЙДЮК також звернув увагу, що під час танення відбудуться зсуви грунтів, через що зросте кількість аварій на мережах водопостачання і грунтові води потраплятимуть у мережі. Саме це, за його словами, і потребує додаткового поповнення запасу реагентів, що мають забезпечити очищення питної води.

За його словами, амортизація мереж столиці на сьогодні становить 83%, і більшість з мереж прокладено ще у 50-ті роки XX сторіччя.