У Вінницькій області подорожчали рослинні жири і фрукти

У Вінницькій області в лютому 2011 року найбільше подорожчали рослинні жири і фрукти, подешевшали – м`ясопродукти і яйця.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області у лютому, в порівнянні з січнем, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,5%.

Найбільше (на 9,5%) подорожчали маргарин та інші рослинні жири, на 4,1% – рис, на 2% – кондитерські вироби з борошна, на 1,6% – риба і продукти з риби, на 1,1% – соняшникова олія.

Овочі в цілому подорожчали на 4,6%, зокрема, капуста – на 10,1%, морква, буряк, цибуля і гриби – на 5,4%, огірки, помідори і перець – на 4%.

На 2,6% підвищилися ціни на фрукти, при цьому банани подорожчали на 3,2%, яблука – на 11,7%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби зросли в ціні на 0,8%.

Водночас, м`ясо і м`ясопродукти подешевшали на 1,6%, в т.ч. свинина – на 1,8%, м`ясо птиці – на 6,1%, яйця – на 16,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 1,6%, при цьому послуги каналізації подорожчали на 8,3%, вартість водопостачання зросла на 7%, тарифи на електроенергію підвищилися на 6,8%.

У сфері транспорту ціни зросли на 1,3%, при цьому бензин подорожчав на 2,6%.

У сфері охорони здоров`я ціни підвищилися на 0,5%, в основному за рахунок зростання вартості фармацевтичної продукції на 0,9%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Вінницькій області в лютому 2011 року до січня склав 100,5%, з початку року – 101,3%.