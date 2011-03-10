В.о. директора сільгосптовариства «Браїлівське» призначено Єждіна

Наглядова рада сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Браїлівське" призначила Ігоря ЄЖДІНА виконувачем обов'язків директора товариства.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, наглядова рада СВАТ "Браїлівське" звільнила від виконання обов'язків директора товариства Сергія ТАРТАКОВСЬКОГО (часткою у статутному капіталі товариства не володіє).

Замість нього виконувачем обов'язків директора товариства призначений заступник директора товариства І.ЄЖДІН (часткою у статутному капіталі товариства не володіє)

Він призначений на термін до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про обрання директора тоариства.

Довідка УНІАН. СВАТ "Браїлівське" (смт Браїлов Вінницької обл.) займається виробництвом цукрового буряка, зернових, молока і м'яса, основний постачальник браїлівського цукрового заводу "Кристал".

77,71% акцій сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Браїлівське" володіє компанія "Турбо Інвест" (Київ).