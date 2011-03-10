У Херсонській області подорожчали пшоно та капуста, подешевшали – яйця та м’ясопродукти

У Херсонській області в лютому поточного року найбільше подорожчали пшоно і капуста, подешевшали - яйця і м'ясопродукти.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Херсонській області, на споживчому ринку регіону в лютому 2011 р. порівняно з січнем 2011 р. ціни на продукти і безалкогольні напої в цілому виросли на 0,9%.

Найбільше виросли ціни на пшоно (на 33,7%) і капусту (23,2%).

На 13,7% -4,1% подорожчали яблука, морква, цибуля, картопля, хліб житній, гречана крупа, хліб пшеничний з борошна вищого гатунку. Зокрема, хліб у цілому подорожчав на 1,7%, овочі - на 7,1%, фрукти - 5,1%, соняшникова олія - на 4,4%, цукор - на 1,8%.

Водночас подешевшали яйця (на 14,5%), м'ясо і м'ясопродукти (2,4%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 1,6%, при цьому алкогольні напої подорожчали на 3,8%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива виросли на 1,7% за рахунок підвищення вартості каналізації (на 7,7%) і водозабезпечення (7,1%), електроенергії (6,8%). Водночас подешевшав зріджений газ (на 1,8%) і тверде паливо (0,5%).

Зростання цін у транспортній сфері на 2,5% обумовлене збільшенням цін на паливо і масла (на 4,8%). Також виросла вартість пасажирських залізничних і автомобільних перевезень (на 3,1% і 0,9% відповідно).

За даними облстату, індекс споживчих цін у лютому 2011 року по області складав 100,9%, як і в Україні в цілому.