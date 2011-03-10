АМК розслідує механізм продажу лісу через біржі

Дочірні підприємства Держлісгоспу звернулися в Антимонопольний комітет (АМК) з метою розслідувати механізм продажу лісу через біржі. Зокрема, підприємства звинувачують Держлісгосп у здійсненні продажів через одну біржу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підсумкового засідання комітету повідомила заступник голови АМК Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

"Ми бачимо наслідки цього механізму, але цей механізм був на сьогодні не правовим, цей механізм близький до корупції", - зазначила вона.

За словами О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКОЇ, коли ця інформація підтвердиться, АМК передасть її правоохоронним органам.

"Офіційних рішень Держлісгосп про перенаправлення потоків на одну біржу не приймав", - сказала вона.