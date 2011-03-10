АМКУ виявив антиконкурентні дії окремих учасників ринку гречки

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив антиконкурентні дії окремих учасників ринку гречаної крупи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підсумкового засідання комітету повідомила заступник голови АМКУ Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

За її словами, найближчим часом за фактом змови на ринку комітет винесе відповідну ухвалу.

"По гречці ми вже знаємо, що поведінка була неконкурентною, і найближчим часом приймемо відповідне рішення", - сказала О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.