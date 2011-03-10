АМКУ вивчає підвищення цін на борошно

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження щодо підвищення цін на борошно в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підсумкового засідання комітету повідомила заступник голови АМКУ Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

У той же час, за її словами, на сьогодні в Україні немає дефіциту борошна.

"На сьогодні дефіциту борошна не існує . На сьогодні ми проводить дослідження щодо цього цінового сплеску, який стався на полицях наших магазинів, чи є він результатом погоджених дій, чи це результат чиєїсь провокації", - сказала О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.