Обсяг сільгоспвиробництва у січні-лютому зріс на 5% - Мінекономрозвитку

Протягом січня-лютого 2011 року обсяг сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2010 року зріс на 5%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 11,7 %.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За інформацією прес-служби відомства, в аграрних підприємствах за цей період продовжувалося нарощування виробництва молока, насамперед за рахунок зростання продуктивності корів: обсяг виробництва молока порівняно з відповідним періодом 2010 року зріс на 1,9%, а середній надій молока від однієї корови збільшився на 3,3%.

У січні-лютому поточного року порівняно з відповідним періодом 2010 року загальне виробництво яєць зросло на 18,2% (в аграрних підприємствах – майже на чверть), реалізація худоби і птиці на забій (в живій масі) збільшилася на 6,1% (в аграрних підприємствах – на 14,1%), стверджують в Мінекономрозвитку.

На початок березня поточного року в сільськогосподарських підприємствах збереглася позитивна тенденція зростання чисельності поголів’я свиней і птиці – на 5,3% і 13,7% відповідно, у порівнянні з 1 березня 2010 року.