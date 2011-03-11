Уряд вивчає питання продовження дії квот на експорт зерна - Азаров

Уряд України продовжує вивчати питання про доцільність продовження дії квот на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що також вивчається питання про доцільність заміни квотування експорту введенням експортних мит.

«Подивимося, як розвиватиметься ситуація на світових ринках. У нас ще час є», - сказав прем`єр.

Він підкреслив, що у будь-якому випадку уряд ухвалить зважене рішення.

«Будьте упевнені, що уряд ухвалить зважене, оптимальне на той момент рішення не на шкоду ані аграріям, ані нашим людям», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2010 року Кабінет міністрів встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн., гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування був продовжений до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшений на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь з приводу ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня після того, як буде завершений аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв`язку з втручанням держави в роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.