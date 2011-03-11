На Тернопільщині подорожчали овочі і фрукти, подешевшали – яйця і птиця

У Тернопільській області в лютому 2011 року найбільше подорожчали овочі і фрукти, подешевшали – яйця і птиця.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області в лютому, в порівнянні з січнем, ціни на овочі зросли на 4,5%, фрукти подорожчали на 3,9%.

Хліб зріс в ціні на 1%, макаронні вироби – на 0,3%, молоко – на 1,3%, риба і продукти з риби – на 2,8%, цукор – на 1,4%, рослинна олія – на 2,6%.

Водночас, на 15,3% подешевшали яйця, м`ясо птиці – на 5,3%.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли на 1,9% за рахунок подорожчання алкогольних напоїв на 3,6%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива загалом на 3,9% зумовлено в першу чергу підвищенням плати за гарячу воду, опалення на 24,3% і тарифів на електроенергію на 6,8%.

Ціни на транспорт підвищилися в цілому на 2,3%, в основному за рахунок подорожчання палива і масел на 5,4%.

У сфері охорони здоров`я зростання цін на 1% відбулося за рахунок подорожчання діагностичних послуг на 4,3%.

Підвищення цін у сфері відпочинку і культури на 1,9% зумовлене підвищенням плати за кабельне телебачення на 15,1%.

На 1,3-0,8% стали дорожчими різні товари і послуги, предмети домашнього вжитку, побутова техніка, на 0,3-0,1% зросли ціни в ресторанах і готелях і у сфері освіти.

Разом з цим на 0,5% подешевшали одяг і взуття.

Довідка УНІАН. У лютому індекс цін у Тернопільській області, в порівнянні з січнем 2011 року, склав 101%, з початку року – 101,7%.