В Закарпатті подорожчали риба, хліб, овочі та цукор, подешевшали яйця та м’ясо

У Закарпатті в лютому подорожчали риба, хліб, овочі і цукор, подешевшали яйця і м'ясо.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник відділу статистики цін Головного управління статистики Едіта ЙОРДАН.

Так за даними статистики, на споживчому ринку Закарпатської області у лютому 2011 р. порівняно з січнем продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 0,1%. Зокрема, на 1,7% подорожчали риба і продукти з риби, на 1,6% -хліб, на 1,2% -овочі і цукор.

Разом з тим на 22,2% подешевшали яйця, на 1,0% -м'ясо і м'ясопродукти і на 0,7% -фрукти.

Водночас за січень-лютий 2011 р. порівняно з груднем 2010 р. зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої по Закарпатській області склало 0,7%. Найбільше виросли ціни на овочі на 5,3%, олія - на 3,2%. Подешевшали яйця, м'ясо і м'ясопродукти, фрукти.

"За два місяці цього року алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали в цілому на 0,4%, в основному за рахунок подорожчання алкогольних напоїв на 0,8% ", - уточнила Е. ЙОРДАН.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (інфляція) у Закарпатській області у лютому 2011 року порівняно з січнем склав 100,3% (в Україні - 100,9%), з початку року - 100,8 (в Україні - 101,9%).