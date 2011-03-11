Янукович підписав закон щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» щодо декларування наявності цукру».

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» щодо декларування наявності цукру».

Закон доповнено положенням, згідно з яким “декларування наявності цукру - це подання суб’єктами підприємницької діяльності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром, декларації про обсяг цукру, що перебуває у їхній власності”.

Враховано також пропозицію Президента про включення до закону норми, відповідно до якої декларування наявності цукру є обов’язковим для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром.