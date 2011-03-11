Держрезерв купить 50 тис. тонн гречки

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Державному агентству резерву України (Держрезерв) забезпечити закупівлю 50 тис. тонн гречки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.АЗАРОВ заявив, відповідаючи на запитання ведучих програми «Іспит для влади».

«Я дав доручення, ми закладемо в держрезерв приблизно 50 тис. тонн цієї гречки», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляв, що в березні Україна буде забезпечена гречкою та борошном.