В Україні надходження від продажу прав оренди на землю в 2010 році знизилися на 12,6%, порівняно з 2009 роком – до 20,7 млн. грн.

Про це йдеться в прес-релізі Державного агентства земельних ресурсів України, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, у 2010 році в Україні було продано прав оренди на 482 земельних ділянки загальною площею 7,8 тис. га, а в 2009 році – на 329 земельних ділянок загальною площею 4,2 тис. га вартістю 23,7 млн. грн.

За даними відомства, минулого року найбільше прав оренди на земельні ділянки продано в Кіровоградській (163), Рівненській (60) і Чернігівській (47) областях. Не здійснювався продаж прав оренди на землю в Київській та Харківській областях, а також у Києві.

У Держземагентстві зазначили, що надходження від плати за землю в 2010 році становили 9 млрд. 539 млн. грн.