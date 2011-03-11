В Україні проведена інвентаризація 64,2% земель населених пунктів

Станом на 1 січня 2011 року в Україні проведена інвентаризація 64,23% земель населених пунктів на площі 4 млн. 776,68 тис. га.

Про це йдеться в прес-релізі Державного агентства земельних ресурсів України, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, за межами населених пунктів проведена інвентаризація земель несільскогосподарського призначення на площі 8 млн. 121,87 тис. га, що становить 77,83% від їх загальної площі.

Найкращі показники щодо інвентаризації земель населених пунктів у Вінницькій, Чернівецькій і Хмельницькій областях (87-97%).

Зокрема, в 2010 році проведена інвентаризація земель загальною площею 300,66 тис. га (в межах населених пунктів – 99,83 тис. га, за межами – 200,83 тис. га).

Станом на 1 січня 2011 року загальна площа населених пунктів становить 7 млн. 437,3 тис. га.