Нову нормативну грошову оцінку землі можуть ввести з червня 2012 року

Державне агентство земельних ресурсів України розраховує на введення збільшеної в два рази нормативної грошової оцінки землі максимум із 1 червня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Вона буде розроблена цього року, апробована в шести областях. Я думаю, що наступного року з 1 січня або максимум із 1 червня 2012 року повністю будуть усі землі перераховані, й ціна їх буде інша», – сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ уточнив, що апробація методики проводитиметься в шести агрокліматичних зонах.

За його словами, агентство замовило розробку методики нормативної грошової оцінки землі в Академії аграрних наук два роки тому.

Заступник голови відомства зазначив, що зі збільшенням нормативної грошової оцінки збільшиться й орендна плата за землю.

За даними Держземагентства, на сьогоднішній день нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення становить 11,9 тис. грн. за гектар ниви, орендна плата за 1 га ниви – близько 300 грн. При цьому в Європі 1 га сільськогосподарської землі оцінюється в 2-3 тис. євро (у країнах Євросоюзу – близько 5 тис. євро), а орендна плата за 1 га землі становить близько 300 євро.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України до кінця поточного року має намір ввести в дію збільшену в два рази нормативну грошову оцінку землі.