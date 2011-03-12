Закон про ринок земель можуть прийняти в парламенті у третьому кварталі 2011 року

Закон про ринок земель планується прийняти у Верховній Раді України в першому читанні в другому кварталі, а в цілому – в третьому кварталі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, цей законопроект розроблено, але в нього вносяться зміни по ходу зустрічей представників відомства з селянами і з урахуванням європейського досвіду.

«Цього місяця ми повністю завершимо розробку цього законопроекту», – сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ додав, що наприкінці березня остаточна версія документа буде опублікована на сайті відомства.

Він нагадав, що законопроект передбачає дозволити продаж сільськогосподарських земель лише фізичним особам України та державі в особі фонду землі державної власності, вводить обмеження на придбання землі в одні руки (від 300-400 га до 2-3 тис. га залежно від агрокліматичної зони).

Згідно з документом, першочергове право на купівлю землі належить державі, потім – орендарю, сусіду, жителю територіальної громади. При цьому банки та іноземці не зможуть концентрувати землю в своїй власності: банки повинні будуть продати землю впродовж 6 місяців після набуття чинності закону, іноземці – протягом року. Інакше передбачається, що землі будуть реалізовані в примусовому порядку, а гроші компенсовані власнику.

Крім того, законопроект передбачає, що одна сім`я на території сільради зможе мати у власності не більше 30% сільськогосподарської землі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держземагентство заявляло, що закон про ринок земель може бути прийнято у Верховній Раді України в першому кварталі 2011 року.

Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».