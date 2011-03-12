Литвин: із 2013 року можна “ввести в активний економічний обіг українські чорноземи”

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що із 2013 року можна “ввести в активний економічний обіг українські чорноземи”.

Про це йдеться у його вітанні землевпорядників з нагоди професійного свята - Дня землевпорядника, повідомляється на сайті парламенту України.

Як зазначив В.ЛИТВИН, “сьогодні право власності на землю проходить випробування часом на здатність держави, громади, селянина бути справді гідними господарями землі”. За словами спікера, “запроваджуючи ринок землі, необхідно запобігти обезземеленню селян та гарантувати раціональне й ефективне використання найосновнішого національного багатства”.

“Держава конкретизувала й чітко визначила в часі завдання землевпорядній службі - спільними зусиллями з Верховною Радою України ухвалити до кінця 2011 року відповідні закони, з 2013 року - ввести в активний економічний обіг українські чорноземи, забезпечити дбайливе господарювання, охорону, відновлення родючості, а також створення інноваційної системи державного земельного кадастру”, - йдеться у вітанні.

В.ЛИТВИН зазначив, що виконання означених завдань допоможе реалізації конституційного права власності на землю, належно захистить безцінний скарб та джерело нашого добробуту, яким є щедра українська земля.