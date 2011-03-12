У Херсонській області вводиться заборона на ловлю раків
12:12, 12 березня 2011Агро
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У Херсонській області з 20 березня вводиться заборона на ловлю раків.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області.
Заборона вводиться з метою забезпечення охорони і відтворення популяції водних живих ресурсів.
Дія заборони розповсюджується на Каховське водосховище в межах Херсонської області на період спаровування і виношування ікри ракоподібними - з 20 березня по 30 червня цього року, говориться в повідомленні.
За порушення цієї заборони передбачено штрафи.
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