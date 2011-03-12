У Херсонській області вводиться заборона на ловлю раків

У Херсонській області з 20 березня вводиться заборона на ловлю раків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області.

Заборона вводиться з метою забезпечення охорони і відтворення популяції водних живих ресурсів.

Дія заборони розповсюджується на Каховське водосховище в межах Херсонської області на період спаровування і виношування ікри ракоподібними - з 20 березня по 30 червня цього року, говориться в повідомленні.

За порушення цієї заборони передбачено штрафи.