Збільшення цін на м'ясо птиці істотно підвищить попит на свинину – експерт

Збільшення цін на м`ясо птиці на 10% може привести до зростання попиту на свинину в Україні на 15,6%.

Такі розрахунки наведені в новому дослідженні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», повідомила УНІАН прес-служба УКАБ.

Згідно з дослідженням УКАБ, сьогодні відбувається посилення конкуренції між виробниками м`яса птиці і свинини, що викликане активним розвитком свинарського напряму аграрними холдингами. «В умовах поглиблення конкуренції на ринку підтримувати попит на свинину на належному рівні і запропонувати продукцію за доступними для більшості споживачів цінам здатні лише спеціалізовані підприємства із закритим циклом виробництва, які мають найменші виробничі витрати. Це означає, що в галузі триватимуть процеси консолідації активів, і виробники з високим рівнем собівартості будуть вимушені піти з ринку. Як результат, все більшу роль на ринку гратимуть великі вертикально інтегровані структури», - вважає виконавчий директор УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

За результатами дослідження, в 2010 році на частку ТОП-10 агрохолдингів припало 26% всього обсягу виробництва свинини. Всього минулого року в Україні було вироблено близько 600 тис. тонн свинини в забійній вазі, що практично на 15% більше, ніж у 2009 році.