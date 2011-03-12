Прийом заявок на отримання ліцензій на імпорт цукру-сирцю з тростини почнуть 22 березня

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 22 березня почне прийом від суб`єктів господарської діяльності заявок на отримання ліцензій на імпорт до України цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, ліцензії на імпорт тростинного цукру-сирцю в рамках тарифної квоти, згідно з постановою №204 від 28 лютого 2011 р., видаватимуться за узгодженням із Міністерством аграрної політики та продовольства України і Державним агентством резерву України.

Україна зобов`язалася перед Світовою організацією торгівлі щорічно встановлювати квоту на імпорт тростинного цукру-сирцю обсягом 260 тис. тонн.