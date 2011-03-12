У неділю в Україні потеплішає, в західних областях і на Одещині – до 16°

У неділю, 13 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі на дорогах карпатського регіону, північної та східної частини місцями спостерігатиметься ожеледиця.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура в східних та Сумській областях вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла (на Закарпатті та Південному узбережжі Криму до 5° тепла), вдень 7-12° тепла, в більшості західних областей та на Одещині до 16°.

У Києві та області - без опадів. Вночі на дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.