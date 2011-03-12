В Україні 94% посівів озимих у доброму і задовільному стані

В Україні станом на 10 березня ц.р. 94% посівів озимих зернових культур перебувають у доброму і задовільному стані.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За даними регіонів, на 4,53 млн. га, або 56% від загальної кількості посівних площ, озимі зернові у доброму стані. У задовільному стані 3,07 млн. га, або 38%. Майже на 500 тис. га, або 6% площ, посіви слабкі та проріджені.

Посіви озимого ріпаку на 563 тис. га, або 52%, перебувають у доброму стані, в задовільному стані 428 тис. га, або 39,6%. Майже на 90,5 тис. га, або 8,4% площ, посіви слабкі та проріджені.

Нагадаємо, в 2010 році посіви озимих культур в Україні становили близько 10 млн. га, зокрема на зерно - 8,2 млн. га. Дещо знизилися посіви пшениці й становили 6,5 млн. га. Жито посіяне на площі 290 тис. га. Ріпак посіяно на площі 1,08 млн. га, що приблизно на 0,4 млн. га менше, ніж у 2009 році.