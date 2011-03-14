Росільгоспнагляд розпочинає інспекцію українських рибопереробних підприємств

Фахівці Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської федерації (Россільгоспнагляд) сьогодні починають інспекцію українських рибопереробних підприємств на відповідність ветеринарно-санітарним вимогам і нормам РФ для надання права експорту продукції у країни Митного союзу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляють, що інспекція продовжиться до 26 березня.

Зокрема, інспектувати будуть ТОВ "Торговий Дім "Фаворит" (АР Крим), ТОВ НПП "Схід" (АР Крим), ТОВ "Вінницький завод пакувальних виробів "ВІНТАР" (Вінницька обл.), ТОВ "Море-2007" (Дніпропетровська обл.), ПП "Руметаль" (Дніпропетровська обл.), ПАТ "Виробниче об'єднання "Одеський консервний завод" (Одеська обл.), ВАТ "Очаківський рибоконсервний комбінат" (Миколаївська обл.),ТОВ "Фінвал-2006" (Черкаська обл.) і ТОВ "Альфа-Етекс" (Черкаська обл.).