У Полтавській області подорожчали фрукти, овочі, олія та хліб

У Полтавській області в лютому найбільше подорожчали фрукти, овочі, олія і хліб, подешевшали - яйця і м'ясо.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Полтавській області.

За даними статистики, на споживчому ринку області у лютому 2011 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,8%. Зокрема, подорожчали фрукти - на 7,9%, овочі - на 7,5%, олія - на 3,6%, хліб - на 3,2%, цукор - на 1,8%, риба і продукти з риби - на 1,2%, макаронні вироби - на 0,3%.

Водночас подешевшали яйця - на 16,7%, м'ясо і м'ясопродукти - на 2,0%, сир і м'який сир (творог) - на 0,7%, молоко - на 0,5%, олія - на 0,2%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби виросли в ціні на 0,2%, у т.ч. алкогольні напої - на 0,4%, тютюнові вироби - на 0,1%.

Зниження цін на одяг і взуття на 0,3% відбулося внаслідок зниження вартості взуття на 0,7%, одяг - на 0,1%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,6% обумовлено збільшенням плати за гарячу воду, опалювання на 9,1%, водопостачання - на 7,1%, електроенергію - на 6,8%, каналізації - на 2,8%. На 0,1% виросла вартість утримання і ремонту житла.

У сфері охорони здоров'я підвищення цін на 0,5% сталося через подорожчання амбулаторних послуг на 0,8%, фармацевтичної продукції, медичних товарів і устаткування - на 0,4%.

Подорожчання транспортних послуг (на 9,1%) і палива та мастил (на 4,6%) зумовило підвищення цін у транспорті в цілому на 6,1%.

На 0,5-0,8% виросли ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла, сфері відпочинку і культури, ресторанів і готелів, освіти. На 0,2% знизилися ціни у сфері зв'язку.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (інфляція) у лютому 2011 р. по області склав 101,3%, з початку року - 102,2%, по Україні - 100,9% і 101,9% відповідно.