У Харківській області подорожчали овочі та бензин

У Харківській області в лютому найбільше подорожчали овочі, подешевшали - яйця і м'ясо.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в Харківській області.

На споживчому ринку області в лютому продукти харчування і безалкогольні напої подешевшали в цілому на 0,2%. Подешевшали м'ясо і м'ясопродукти - на 3,2%, молоко - на 0,1%, сир і творог - на 0,1%, яйця - на 15,8%, масло вершкове - на 1,1%. При цьому хліб і хлібопродукти подорожчали на 2,5% інші круп'яні вироби - на 2,3%, риба і продукти з риби - на 0,2%, олія соняшникова - на 1,6%, фрукти - на 0,9%, овочі - на 4,7%, цукор - на 1,3%. Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали в цілому на 0,7% в основному за рахунок подорожчання алкогольних напоїв.

Одяг і взуття подешевшали в цілому на 0,8% (через здешевлення одягу на 1,1% і взуття на 0,6%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива підвищилися в ціні на 1,8% (в основному внаслідок збільшення тарифів на водопостачання і водовідведення, електроенергію і в районах області - на центральне опалення). Предмети домашнього ужитку, побутова техніка і поточне утримання житла подорожчали на 0,2%.

Послуги у сфері охорони здоров'я подорожчали на 0,2% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг.

Послуги транспорту виросли в ціні на 3,1% (в основному внаслідок подорожчання бензину - на 4,8%). Відпочинок і культура стали дорожчими на 0,4% в основному через подорожчання туристично-екскурсійних послуг, послуг спортивних установ, газет і журналів, канцелярських товарів.

Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 1,7%, різні товари і послуги - на 0,7%.

При цьому через зниження в ціні телефонного устаткування зв'язок став дешевший на 0,1%. Ціни на послуги у сфері освіти не змінилися.

Довідка УНІАН. У лютому індекс споживчих цін в Харківській області склав 100,3%.