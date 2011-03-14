Посіви озимини пшениці необхідно пересіяти на 5-10% площ - Гідрометцентр

Гідрометцентр України вважає, що необхідно пересіяти посіви озимої пшениці на 5-10% площ.

Про це у бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

"Значних втрат від перезимування немає. Є втрати, але в межах середніх багаторічних показників. Погода у 2010 році була дуже нетипова, і сіяли пізно. На дуже пізніх посівах, особливо в західних областях, можливі втрати до 20, а в середньому по Україні - близько 10% озимої пшениці. Приблизно 5-10% посівів озимої пшениці треба буде пересівати", - сказала Т. АДАМЕНКО.

При цьому вона зазначила, що є проблема з перезимівлею озимого рапсу. "Приблизно на половині площ під озимим рапсом прорідженість і втрати складають до 30%. Тобто 50% площ матимуть густину нижче оптимальної", - повідомила Т. АДАМЕНКО. При цьому вона додала, що в областях, де за кліматичними умовами посів рапсу є ризикованим, втрати можуть бути і вищими.