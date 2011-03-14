У Чернігівській області 98% озимини перезимували добре - ОДА

У Чернігівській області озимі культури перезимували добре.

Як повідомила УНІАН прес-служба Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації, за даними проведеного моніторингу 63% площ озимини на зерно знаходяться у хорошому стані, 35% -у задовільному і тільки 2,1% посівів озимини зернових - слабкі.

Що стосується озимого рапсу, то майже 60% площ під цією культурою знаходяться у хорошому стані майже 40% - у задовільному і 3% - слабкі. Тоді як минулого року від суворої зими загинуло близько 44% озимого рапсу.

Як зазначають науковці, особливістю нинішньої весняно-польової кампанії в регіоні стане проблема термінів її проведення. Адже чим пізніше починається посівна, тим менше часу залишається для проведення сівби ярових культур в оптимальні терміни. Внаслідок затяжної зими цього року посівна кампанія в області, найімовірніше, почнеться не раніше першої декади квітня. Минулого року аграрії вийшли в полі у першій декаді квітня, а позаминулому - в останній декаді березня.

Проте вже сьогодні йде активна підготовка до виходу в поля. Накопичують добрива, насіння, пальне. В окремих господарствах почалася підгодівля озимих культур, яка через декілька днів стане масовою.