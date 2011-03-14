«КОНТІ» пропонує «Пісні солодощі»

Третій рік підряд кондитерська компанія «КОНТІ» випускає до Великого Посту спеціальну серію кондитерських виробів, що не містять тваринних жирів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, цього року асортимент «Пісних солодощів» розширився до 16 позицій.

Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована в 1997 році і входить в трійку лідерів кондитерського ринку України і десятку найбільших гравців у Росії. До складу групи входить ЗАТ «ПО «КОНТІ» і ЗАТ «КОНТІ-РУС». Виробничі активи групи: Донецька, Костянтинівська, Горлівська кондитерські фабрики, – в Україні і Курська КФ – в Росії.

Основні ТМ Групи: «AMOUR» (шоколад «Dolci», шоколадна плитка «AMOUR», шоколадні цукерки «EsfeRo», горіхи в шоколаді «AMOUR»), «Bonjour»-десерт, «Супер-контік», «Беліссімо», «Мелодіка», «Мамулин торт», «BisKonti», «Джек», «КонтіТофіта» і «Золота Лілія».