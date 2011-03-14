У Хмельницькій області подорожчали макаронні вироби, хліб і цукор

У Хмельницькій області в лютому, в порівнянні з січнем, найбільше подорожчали макаронні вироби, хліб, цукор, продукти переробки зернових, масло, овочі (на 1,1-2,7%), подешевшали - м`ясо птиці, тваринні жири і яйця (на 0,3-4,6%).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

За даними облстату, алкогольні напої і тютюнові вироби зросли в ціні на 0,9%, з них алкогольні напої - на 0,6%, тютюнові вироби - на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 4,5%) пов`язане з підвищенням тарифів на електроенергію на 6,8%; плати за квартиру, гарячу воду, опалення, каналізацію і водопостачання - на 9,9-19,8%.

Підвищення цін у сфері охорони (на 1,3%) здоров`я в лютому відбулося за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції і амбулаторних послуг - на 1,5%.

Ціни на транспорт загалом підвищилися (на 2%), що в основному викликане подорожчанням палива і масел - на 4,5%.

Дешевшими на 0,5-2,3% стали одяг і взуття, побутова техніка, аудіотехніка, фотоапаратура і устаткування для обробки інформації.

Довідка УНІАН. За січень-лютий 2011 року зростання споживчих цін в Хмельницькій області склало 101,4%.