Мінагропрод прогнозує врожай зерна цього року на рівні 42 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує врожай зерна поточного року на рівні 42 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту розвитку аграрного ринку Мінагропроду Анатолій РОЗГОН сьогодні під час засідання Економічної ради Українського союзу промисловців і підприємців.

«Те, що буде цього року, була орієнтовно цифра названа 42 (млн. тонн зерна – УНІАН)», - повідомив А.РОЗГОН, додавши, що є різні оцінки майбутнього врожаю, у тому числі і на рівні 45 млн. тонн.

На думку А.РОЗГОНА, отримання врожаю зерна в 42 млн. тонн дозволить Україні експортувати 17-18 млн. тонн. При цьому, за його словами, якщо ситуація на Близькому Сході розвиватиметься далі так само, то попит на українське зерно у світі може знизитися.

У такому разі, на думку А.РОЗГОНА, обсягу експорту в 17-18 млн. тонн буде досить для задоволення попиту на зовнішніх ринках і не буде необхідності вводити обмеження у вигляді квотування експорту.

Довідка УНІАН. В Україні господарствами усіх категорій в 2010 році одержано 39,2 млн. тонн зерна у вазі, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражних зернових – 21,5 млн. тонн (55%). Такі попередні дані повідомляють у Державному комітеті статистики України.