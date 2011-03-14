Харківська область передасть Києву ще 400 тонн гречки

Харківська область упродовж тижня передасть Києву ще 400 тонн гречки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Юрій САПРОНОВ.

«Цього тижня ще 400 тонн гречки Києву віддадуть», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого для покриття дефіциту гречки в столиці Харківська область передала Києву 300 тонн цієї крупи. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН відзначив «нездоровий ажіотаж» навколо гречки в Україні і зауважив, що на сьогодні дефіциту цієї сільськогосподарської культури в Україні немає. Він також підкреслив, що на Харківщині запасів гречки вистачить до нового врожаю.