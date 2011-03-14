В Україні темпи скорочення поголів'я ВРХ збільшилися – УКАБ

За січень-лютий цього року темпи скорочення поголів`я великої рогатої худоби в Україні збільшилися і становлять 6,6% по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на дані Державного комітету статистики України.

Зазначається, що на 1 березня 2011 року загальне поголів`я ВРХ становило 4,7 млн. голів, із них 1,5 млн. голів – у сільгосппідприємствах.

«Як правило, в лютому-березні населення і підприємства вибраковують худобу, а також здають на забій ту частину, яку не можуть прогодувати до початку сезону випасу», – пояснила виконавчий директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Єлизавета СВЯТКІВСЬКА. При цьому ціни на внутрішньому ринку знижуються. Але, враховуючи те, що пропозиція яловичини скоротилася через системну кризу в галузі, в даний період закупівельні ціни на худобу продовжують підвищуватися. Незважаючи на це, підприємства не зацікавлені у збереженні поголів`я.

За словами експерта УКАБ, ряд компаній, які мають дозвіл на експорт м`яса до Росії, вже купують биків понад 400 кг по 18-19 грн./кг, тоді як в лютому ціни не перевищували 16 грн./кг.

Посилює ситуацію і те, що господарства населення, в яких утримується більш як 70% худоби, втратили підтримку за рахунок ПДВ при реалізації великої рогатої худоби на забій на переробні підприємства, а доплати за новим механізмом, що передбачає виплату 1,5 грн./кг, ще немає. Крім того, багато господарств населення не знають, як здійснюватиметься доплата з держбюджету.