Зернотрейдери просять скасувати реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі

Зернотрейдери просять уряд України скасувати реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у бесіді з журналістами президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

«УЗА звернулася разом з Аграрною конфедерацією до Президента України, Кабінету Міністрів України і Міністерства аграрної політики і продовольства. Сподіваємося, що наше звернення буде почуто», – сказав В.КЛИМЕНКО.

«Ми вважаємо, що потрібно скасувати (реєстрацію контрактів на Аграрній біржі – УНІАН) або, в крайньому разі, залишити, як було раніше, оскільки до цього всі звикли і за великої конкуренції ці послуги коштують копійки. А зосереджувати на Аграрній біржі – ми вже давно говорили, що будь-який монополізм призводить до корупції і хабарів. А все це платять зрештою виробники зерна», – вважає В.КЛИМЕНКО.

Генеральний директор асоціації «Союз бірж України» Борис БЕРЕНШТЕЙН повідомив, що «Союз бірж України» також підтримує скасування реєстрації контрактів, оскільки ця норма себе зжила. При цьому він наголосив, що раніше на ринку реєстрації контрактів була конкуренція, і ці послуги коштували до 0,05% суми контракту. Тепер, після введення монополії на ці послуги, ціна на них зросла до мінімум 0,5%.

За словами Б.БЕРЕНШТЕЙНА, в 2010 році експорт групи 1-24, яка підпадає під реєстрацію, становив 60 млрд. грн. «Йдеться про нечувану винагороду», – підкреслив він.

«Ми категорично проти реєстрації контрактів на Аграрній біржі», – заявив, у свою чергу, генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан КАПШУК.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін прийняв постанову «Окремі питання укладення і реєстрації зовнішньоекономічних контрактів» №1254 від 13 грудня 2010 року.

Відповідно до документа, експортери деяких видів сільськогосподарської продукції (товарів), ряд з яких підпадає під державне цінове регулювання, будуть зобов`язані реєструвати контракти на Аграрній біржі або на іншій товарній біржі, яка сертифікована у встановленому законодавством порядку щодо стандартів продажу або поставки біржового товару і якій Аграрна біржа надала право на участь у біржовій торгівлі.