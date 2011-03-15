У Криму подорожчали капуста та яблука

У лютому 2011 р. в Автономній Республіці Крим порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали капуста і яблука, подешевшали - яйця і м'ясо птиці.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, у лютому 2011 р. у Криму серед продовольчих товарів найбільше подорожчала капуста - на 23,8%. Ціни на яблука зросли на 15,3%, крупи - 6,3%, рис - 5,8%, огірки, помідори закритого грунту, гарбуз, моркву, буряк, цибулю і гриби - 4,7%, банани - 4,5%, картоплю - 3,3%, олію соняшникову - 3,1%, соуси і приправи - на 3,0%.

Одночасно відбулося зниження цін на яйця - на 11,4%, свіже, охолоджене і заморожене м'ясо птиці - 8,8%, цитрусові - 4,5%, сало - 3,1%, свіжу, охолоджену і заморожену свинину - на 2,2%.

Загалом у лютому в Криму продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 0,9%.

Серед непродовольчих товарів і послуг на 13,4% зросла плата за гарячу воду і опалювання. Послуги із заміни мастил в автомобілях подорожчали на 7,0%, електроенергія - 6,8%, бензин - 3,9%, квіти - 2,9%, водопостачання - на 2,8%. Вартість медичних послуг зросла на 2,3%.

Зниження цін спостерігалося на обігрівачі - на 8,5%, праски і телевізори - на 1,1%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Автономній Республіці Крим в лютому 2011 р. порівняно з попереднім місяцем склав 101,1%, з початку року - 102,7%.