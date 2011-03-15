У Дніпропетровській області подорожчали овочі та фрукти

У Дніпропетровській області в лютому 2011 р. найбільше подорожчали овочі і фрукти, подешевшали - яйця і м'ясо.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області у січні овочі подорожчали на 5,9%, фрукти і продукти переробки зернових - на 5,3%. Ціни на рис, маргарин, хліб, соняшникову олія виросли на 2,8 -4%.

При цьому помітно подешевшали яйця і м'ясо птиці - на 14,9% і 12,6% відповідно. Ціни на свинину, тваринні жири, цукор, молоко, сири знизилися на 3,6-0,2%. Алкогольні напої подорожчали на 1,6%.

Тарифи на послуги ЖКГ в цілому у лютому збільшилися на 3,5% за рахунок подорожчання централізованого опалення і гарячого водопостачання на 8,4%, електроенергії на 6,8%, водопостачання на 2,7%, каналізації на 3,7%.

Тарифи на послуги транспорту в регіоні виросли на 3,5%, в основному внаслідок подорожчання бензину на 5,2%.

Послуги у сфері охорони здоров'я подорожчали на 0,5%. При цьому послуги санаторно-курортних установ подешевшали на 0,4%.

Відпочинок і культура стали дешевшими на 0,2%

Також зафіксовано зниження цін на побутову техніку на 0,8% і взуття на 0,3%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області в лютому склав 101%.