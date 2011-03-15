Продажі сільгосппродукції на ринках Криму упали на 5% за росту цін на 1%

Об'єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим у лютому 2011 р. знизився на 5% до попереднього місяця, при цьому ціни збільшилися на 1%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у лютому в Криму підвищилися ціни на капусту свіжу (на 21%), помідори свіжі (на 19%), огірки свіжі (на 17%), цибулю (на 12%), фрукти свіжі (на 7%), часник (на 6%), буряк і сметану (на 5%), олію соняшникову, птицю, сири, моркву, картоплю (на 4%).

Одночасно знизилися ціни на яйця (на 12%), рибу (на 3%), свинину і молоко свіжіше (1%).

Як повідомляв УНІАН, об'єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Криму в січні 2011 р. знизився на 3% до попереднього місяця, при цьому ціни збільшилися на 2%.