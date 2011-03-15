У Миколаївській області подорожчали овочі та фрукти

У Миколаївській області в лютому найбільше подорожчали овочі і фрукти.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Миколаївській області, у цілому в лютому продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 0,9%.

Найбільше виросли в ціні овочі - на 7,6%, а саме: капуста - на 20,8%, коренеплоди (буряк, морква), цибуля і гриби - на 7,7%, картопля - на 7,1%. Фрукти стали коштувати на 5,2% більше, з них яблука - на 13,6%, банани - на 5,6%.

На непродовольчому споживчому ринку області за лютий 2011 року плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива виросла на 4,1%, що насамперед пов'язано з підвищенням вартості гарячого водопостачання, опалення - на 14,2%, тарифів на електроенергію - на 6,8%. Окрім цього, збільшилася плата за водопостачання - на 7,5% і водовідведення - на 6,1%.

На 3,1% спостерігалося підвищення цін у сфері транспорту, обумовлене подорожчанням вартості бензину на 4,2% і транспортних послуг, - на 2,8%, зокрема, проїзд у приміському транспорті став коштувати дорожче на 7,5%, у міському транспорті - на 4,6%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (інфляція) у лютому 2011 року у Миколаївській області склав 101,2%, з початку року - 102,3%.