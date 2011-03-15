«Хліб Інвестбуд» закупить для Аграрного фонду 895 тис. тонн зерна

ТОВ "Хліб Інвестбуд", структурний підрозділ Державної продовольчо-зернової корпорації України, закупить для Аграрного фонду 895 тис. тонн зерна по форвардних контрактах.

Про це сказано у повідомленні компанії, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

У компанії нагадали, що "Хліб Інвестбуд" в статусі єдиного виконавця проведе постачання зерна на умовах форвардних закупівель для Аграрного фонду, відповідна угода підписана 4 березня 2011 року.

"Ціна угоди складає 1,55 млрд. грн. Нею передбачено поставити Аграрному фонду пшениці м`якої 2-4 класу понад 786 тис. тонн, жита 1-3 класу - 99 тис. тонн і гречки - 10 тис. тонн", - сказано у повідомленні.

Зазначають, що ці культури віддадуть на формування державного інтервенційного фонду.

Закупівлю проводитимуть за мінімальними інтервенційними цінами, які на сьогодні складають на пшеницю, залежно від класу, від 1612 до 1792 грн./т, на жито - 1447-1582 грн./т, на гречку - 6750 грн./т.

При цьому генеральний директор компанії "Хліб Інвестбуд" Роберт БРОВДІ сьогодні на прес-конференції в Києві зазначив, що "ажіотаж (з боку аграріїв на постачання зерна по форвардних контрактах - УНІАН) великий настільки, що я думаю, що ми за один календарний місяць закриємо форвардну програму".

При цьому Р. БРОВДІ додав, що "Хліб Інвестбуд" має можливість забезпечити сільгосптоваровиробників, які підписали з ним форвардні контракти, аміачною селітрою і дизпаливом за пільговими цінами в об`ємах, необхідних для вирощування законтрактованих об`ємів зерна "для того, щоб виключити спекуляції". Зокрема, ціна на аміачну селітру складе 2815 грн./т.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Хліб Інвестбуд" 11 березня начала форвардні закупівлі зерна у сільгоспвиробників для постачання зерна Аграрному фонду. Компанія планує за допомогою державних і залучених інвестиційних ресурсів закупити на форвардних умовах понад 2 млн. тонн зернових.

Фінансування форвардної програми здійснюватиметься не двома, а трьома траншами. Перші 50% сум форвардного контракту виробник отримає відразу після його підписання, тобто перед посівною. Наступний платіж у розмірі 20% надійде перед жнивами, що дасть можливість закупити пальне і запчастини, а останній транш - 30% виробник отримає після збору урожаю і його постачання.