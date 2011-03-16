Ізраїльські бізнесмени готові інвестувати в економіку України

Єрусалим. Ізраїльські бізнесмени готові інвестувати кошти у виробництво м'яса і будівництво доріг в Україні.

Як повідомив журналістів прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це представники ізраїльського бізнесу заявили на зустрічі з Миколою АЗАРОВИМ, яка пройшла 15 березня в Тель-Авіві.

Зокрема, висловили готовність вкладати інвестиції для збільшення виробництва м'яса індички.

Також на зустрічі представники бізнесу Ізраїлю зазначили, що на сьогодні представникам іноземного бізнесу в Україні стало працювати набагато легше.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ після завершення дводенного візиту в Туреччину, 14 березня відбув з офіційним триденним візитом до Ізраїлю.

М. АЗАРОВА під час поїздки супроводжують президент холдингу EC - group Вадим РАБИНОВИЧ; президент Фонду Віктора Пінчука Віктор ПІНЧУК, керівник групи у ВР з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем Олександр ФЕЛЬДМАН і генеральний конструктор АНТК ім. Атонова Дмитро КІВА.