Азаров вважає АПК та медицину пріоритетними напрямками співпраці з Ізраїлем

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що агропромисловий комплекс і медицина є найбільш пріоритетними галузями для розвитку співпраці з Ізраїлем.

Як повідомив журналістів прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це представники ізраїльського бізнесу заявили на зустрічі з Миколою АЗАРОВИМ, яка пройшла 15 березня в Тель-Авіві.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в Україні поставлено завдання у 2,5 разу збільшити обсяги виробництва м'яса і молока.

Прем'єр-міністр України зазначив, що на сьогодні у світі ринок продовольства став не менш важливим, ніж ринок нафтопродуктів.

Говорячи про співпрацю у медичній сфері, М.АЗАРОВ підкреслив, що для України надзвичайно цікавий досвід роботи ізраїльських лікарів, які використовують для лікування високотехнологічне устаткування, що дозволяє істотно поліпшити якість послуг.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ після завершення дводенного візиту в Туреччину 14 березня відбув з офіційним триденним візитом в Ізраїль.

М.АЗАРОВА під час поїздки супроводжують президент холдингу EC - group Вадим РАБИНОВИЧ; президент Фонду Віктора Пінчука Віктор ПІНЧУК, керівник групи у ВР з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем Олександр ФЕЛЬДМАН і генеральний конструктор АНТК ім. Атонова Дмитро КІВА.