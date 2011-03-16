"Гадячсир" у 2010 році збільшив чистий прибуток у 3 рази

ЗАТ "Гадячсир" (Гадяч, Полтавська обл.) у 2010 році збільшило чистий прибуток у 3,1 раза, або на 68,9 млн. грн., - до 101,112 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні підприємства, переданому агентству УНІАН.

За їх даними, активи підприємства на 1 січня 2011 року склали 633,585 млн. грн. поточні зобов'язання - 392,429 млн. грн., дебіторська заборгованість - 506,468 млн. грн.

Довідка УНІАН. 100% акцій ЗАТ "Гадячсир" належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Альміра" (Полтавська обл.).

ЗАТ "Гадячсир" є одним з найбільших в Україні виробників жирних сирів.