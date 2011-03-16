Наглядова рада «Полтавакондитер» переобрала Плаксія головою правління

Наглядова рада кондитерської фабрики "Полтавакондитер" переобрала Валерія ПЛАКСІЯ головою правління і збільшила її склад.

Про це сказано у повідомленні фабрики, переданому агентству УНІАН.

За їх даними, окрім голови правління переобрали членів правління підприємства Олександра КУЧЕРА, Арсенія КУЛИКА і Тетяну ЯРЕЩЕНКО. Новим членом правління Наглядова рада призначила Наталію ГОРДІЄНКО.

Усі члени правління призначені на 3 роки.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Полтавакондитер" - одна з найбільших фабрик у кондитерській галузі України, яка має понад 80-річну історію. ВАТ "Полтавакондитер" пропонує понад 250 найменувань кондитерських виробів - це шоколадні цукерки, печиво, вафлі, іскриста карамель з різноманітними смаками і формою, повітряний зефір, халва, а також широкий вибір шоколаду - як класичного, так і серії молочного і чорного шоколаду "Домінік".

Близько 50% продукції фабрика експортує у Росію, Казахстан, Азербайджан, країни Прибалтики, Ізраїль і Німеччину.

76,27% акцій "Полтавакондитер" належить міжнародному інвестиційному фонду UGF (цим пакетом управляє американська компанія SigmaBleyzer), 23,73% акцій належить працівникам підприємства.