Запаси зерна в Україні зменшилися на 3%

В Україні на 1 березня 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 12,4 млн. тонн зерна, що на 3% менше, ніж на 1 березня 2010 р.

Такі дані повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

Повідомляють, що у тому числі було 5,3 млн. тонн пшениці, 1,6 млн. тонн ячменю, 4,6 млн. тонн кукурудзи, 0,2 млн. тонн жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 5,5 млн. тонн зерна (на 13% менше), у тому числі 2,2 млн. тонн пшениці, 0,9 млн. тонн ячменю, 1,8 млн. тонн кукурудзи, 0,1 млн. тонн жита. Зернозберігальні та зернопереробні підприємства мали 6,9 млн. т зерна (на 5% більше), у тому числі зернозберігальні - 5,2 млн. тонн (на 17% більше).

Запаси насіння соняшнику складали 3,3 млн. тонн, що на 8% більше, ніж на 1 березня 2010 р. З них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 0,8 млн. тонн (на 30% менше), на підприємствах, які здійснюють його переробку і зберігання, - 2,5 млн. тонн (на 29% більше, ніж минулого року).