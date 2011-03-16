«Мрія» виділила Тернополю 4,135 тис. тонн цукру по 8-8,3 грн. за кг

Група компаній "Мрія" виділила для торгових підприємств Тернополя 4,135 тис. тонн білого кристалічного цукру.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Тернопільської міської ради, умовами постачання передбачено, що відпускна ціна складатиме 8-8,3 грн./кг При цьому підприємства повинні провести передоплату за товар. Самовивезення здійснюється при мінімальному замовленні, яке складає 1 тонну.

У прес-службі зазначили, що група компаній "Мрія" погодилася надати цукор у торгову мережу відповідно до доручення голови Тернопільської ОДА, яке стосувалося забезпечення потреб населення цукром і недопущення зростання цін на цю продукцію.

За даними обласної інспекції контролю за цінами, зараз у торговій мережі Тернопільщини середня ціна на цукор складає 9,08 грн./кг.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг "Мрія" - одна з провідних агропромислових компаній України, створена в 1992 році.

Сільгоспугіддя компанії складають 218 тис. га і сконцентровані на Західній Україні. Агрохолдинг вирощує широкий спектр сільськогосподарських культур: пшеницю, рапс, кукурудзу, цукровий буряк, картоплю, гречку, ячмінь, горох, сою і соняшник.

Продукцію агрохолдингу поставляють у понад 20 країн світу, у тому числі і найбільшим харчовим компаніям Європи.